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Для получения и восстановления гражданства Казахстана теперь нужен сертификат на знание госязыка

CentralAsia (KZ) -  Министр внутренних дел приказом от 29 июля 2024 года внес изменения в Правила приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство РК и восстановления в гражданстве РК, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что помимо прочих документов к ходатайству (заявлению) о приеме в гражданство РК и при восстановлении в гражданстве РК теперь нужно прилагать сертификат, подтверждающий знание государственного языка на элементарном уровне.

Согласно статьи 17 закона «О гражданстве Республики Казахстан», ходатайство отклоняется если лицо, ходатайствующее об этом не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции РК, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

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