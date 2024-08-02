В Турции заблокировали Instagram

CentralAsia (CA) - В Турции 2 августа компания BTK заблокировала доступ к Instagram, пишет турецкое издание NTV.

Решение было принято из-за несоблюдения правил, обозначенных как «преступления по каталогу».

Официальные лица отмечают, что время снятия запрета зависит от отношения Instagram.

Каталог преступлений включает трудности с удалением таких материалов, как сексуальное насилие над детьми, подстрекательство к самоубийству, оскорбление Ататюрка.

31 июля глава отдела коммуникаций Фахреттин Алтун опубликовал сообщение с соболезнованиями после смерти главы Политбюро ХАМАС Исмаила Хании через свой аккаунт на платформе X в социальных сетях, отметив, что Instagram заблокировал публикации, связанные с Ханией, и сказал: «Я также решительно осуждаю платформу социальных сетей Instagram, которая без каких-либо оснований запрещает людям публиковать сообщения с соболезнованиями в связи с мученичеством Хании. Это очень четкая и недвусмысленная попытка цензуры».