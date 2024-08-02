Президент Монголии встретился со своим коллегой из Швейцарской Конфедерации в Улан-Баторе. ФОТО

CentralAsia (MNG) - По приглашению президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа 2-4 августа 2024 года совершает свой первый государственный визит президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд.

Встреча президентов Монголии и Швейцарской Конфедерации Хурэлсуха Ухнаа и Виолы Амхерд прошла в Улан-Баторе на главной площади перед Государственным дворцом

Двусторонняя программа традиционно началась с официальной встречи с исполнением государственных гимнов и церемониалом с участием военнослужащих роты почетного караула и конной гвардии. Военнослужащие роты почетного караула одеты в исторические костюмы эпохи Чингисхана.

Президенты двух стран приветствовали присутствовавших на церемонии встречи официальных лиц Монголии и Швейцарской Конфедерации, глав дипломатических миссий в Монголии, представителей международных организаций.

Главы Монголии и Швейцарской Конфедерации оказали дань уважения памятнику Чингисхана. Президент Швейцарской Конфедерации сделала запись в Книге почетных гостей.

источник: middleasiannews.com

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