МВД Франции сообщило о 200 задержаниях злоумышленников с начала Олимпиады

CentralAsia (CA) - Французские силы жандармерии и полиции провели 200 задержаний злоумышленников с начала Олимпийских игр в Париже, заявил в пятницу министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, передает «РИА Новости».

По его словам, появились первые статистические цифры по этой неделе Олимпийских игр. Были задержаны 200 человек, из них 180 помещены под стражу. Число краж с применением насилия в Париже и пригородах снизилось на 24%, на 10% уменьшилось число случаев угона автомобилей.

Министр также отметил снижение уровня преступности за время проведения Олимпиады, что связал с повышенным присутствием большого числа правоохранителей в общественных местах.

Комментируя угрозы терроризма, Дарманен заявил, что сведения об этом следует ждать от Минюста и от антитеррористической прокуратуры, которая соответствующим образом квалифицирует дела. Однако, по его словам, задержания отдельных лиц, которые подозреваются в преступных намерениях, проходят ежедневно, у правоохранителей нет сведений об организованных попытках создать угрозы извне.

Глава ведомства поприветствовал работу сотрудников правоохранительных ведомств и «наследие», которое останется после Игр и будет способствовать борьбе с преступностью. В частности, он отметил установку камер видеонаблюдения, открытие новых комиссариатов и найм дополнительных сотрудников ведомств.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.