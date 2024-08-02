Похороны главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании проходят в Катаре

CentralAsia (CA) - Церемонии похорон лидера политического бюро ХАМАС Исмаила Хании 2 августа проходят в Катаре, а также в ряде стран, включая Турцию, Ливан, Пакистан, Малайзию и Индонезию.

Как передает «Аль-Джазира», в пятницу тысячи скорбящих собрались в мечети Имама Мухаммада бин Абдель аль-Ваххаба в Дохе и совершили ритуальные молитвы за политического лидера палестинской группы перед его похоронами на кладбище в Лусаиле, к северу от катарской столицы.

// AFP

Представители других палестинских фракций и представители общественности присутствовали на мероприятиях в Дохе, где Хания жил вместе с представителями политического офиса группы. Его семья также присутствовала на похоронах, несмотря на особо строгие меры безопасности.

Лидер политбюро ХАМАС был убит в Тегеране, он прибыл туда на инаугурацию нового президента Ирана.

Турция и Пакистан объявили день траура в честь лидера политбюро ХАМАС.