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Похороны главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании проходят в Катаре
Продолжение: Совбез ООН собрался на экстренное заседание после убийства одного из лидеров ХАМАС в ТегеранеПредыстория: В Тегеране убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию

CentralAsia (CA) -  Церемонии похорон лидера политического бюро ХАМАС Исмаила Хании 2 августа проходят в Катаре, а также в ряде стран, включая Турцию, Ливан, Пакистан, Малайзию и Индонезию.

Как передает «Аль-Джазира», в пятницу тысячи скорбящих собрались в мечети Имама Мухаммада бин Абдель аль-Ваххаба в Дохе и совершили ритуальные молитвы за политического лидера палестинской группы перед его похоронами на кладбище в Лусаиле, к северу от катарской столицы.

// AFP

Представители других палестинских фракций и представители общественности присутствовали на мероприятиях в Дохе, где Хания жил вместе с представителями политического офиса группы. Его семья также присутствовала на похоронах, несмотря на особо строгие меры безопасности.

Лидер политбюро ХАМАС был убит в Тегеране, он прибыл туда на инаугурацию нового президента Ирана.

Турция и Пакистан объявили день траура в честь лидера политбюро ХАМАС.

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