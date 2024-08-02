Российская армия продвигается на нескольких направлениях, ВСУ не удается стабилизировать фронт, - Би-Би-Си

Часов Яр

CentralAsia (CA) - Российское наступление в Донбассе усиливается, на ряде участков у ВСУ начинает складываться угрожающая ситуация. В особенно тяжёлом положении оказались украинские подразделения на Покровском и Торецком направлениях. Подробности — в нашем обзоре.

Российские части добились значительных тактических успехов на Покровском направлении к западу и северо-западу от Авдеевки, сообщает Институт изучения войны (ISW). По данным кадров геолокации, они удерживают позиции в западной части Первой Новоселовки, заняли Волчье и продвинулись до лесозащитных полос к западу и к северу от села, а также к югу от села Нетайлово.

Таким образом российская армия стремится расширить зону недавнего прорыва в районе сёл Прогресс и Волчье. Сообщается, что она усиливает натиск, вводя в бой свежие резервы. Обозначился и вектор её движения вдоль железной дороги на запад к Новогродовке и Селидово — более крупным и укрепленным населенным пунктам примерно в 12 километрах к западу от нынешней линии фронта.

Довольно глубокое вклинивание — на 4-5, местами на 6-7 км — угрожает прежде всего правому флангу ВСУ, который занимает оборону к югу от зоны российского прорыва в районе сети водохранилищ и реки Волчья. Если российское продвижение не удастся остановить, то удерживать эти на данный момент выгодные позиции будет бессмысленно и опасно.

«Начав штурм Новогродовки, российская армия поставит украинскую логистику на грань краха, — говорит российский военный аналитик Ян Матвеев, автор популярных телеграм- и Youtube-каналов «Карты и стрелочки». — Она и сейчас сильно затруднена. Вообще весь этот выступ, который тянется всё дальше и дальше, не просто создаёт новые опасности, но и рассекает общую линию обороны. Части, защищающие рубежи с севера, не могут быстро прийти на помощь южным, и наоборот».

По мнению украинского военного аналитика Константина Машовца, подразделения ВСУ будут вынуждены отойти за реку Волчья, на запад — «и нет никакой гарантии того, что при этом противнику не удастся прорваться между Межевым и Скучным, в общей дирекции на Камышевку (т.е. уже за рекой Волчья)».

«Противник очень близок к тому, чтобы к концу следующего месяца получить прорыв оперативного масштаба на Покровском направлении», — считает он.

Торецкое направление

Напряжённая ситуация складывается и к северу от Донецка. Российские подразделения продолжают интенсивно атаковать в направлении Торецка и наносят удары по городу управляемыми планирующими авиабомбами, сообщил украинский генштаб.

Они продвинулись в юго-западной части посёлка Нью-Йорк (к югу от Торецка), юго-западнее Юровки (чуть южнее Нью-Йорка), в Железном и Северном (оба юго-восточнее Торецка).

«Российские войска штурмуют Нью-Йорк, постепенно отодвигая фронт от многострадальной Горловки. ВСУ рискуют оказаться в котле и рано или поздно будут вынуждены окончательно оставить свои позиции», — утверждает российский пропагандист Семён Пегов.