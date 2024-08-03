Швейцария и Монголия признают успехи и возможности в своих отношениях

CentralAsia (MNG) - 2 августа президент г-жа Амхерд встретилась с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа в Улан-Баторе по случаю 60-летия отношений между двумя странами. Они обсудили прошлые успехи и новые возможности для обменов между Швейцарией и Монголией. Это был первый визит в Монголию президента Швейцарии. Обе стороны подписали совместную декларацию о будущем сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление демократических институтов в Монголии.

Совместная декларация знаменует собой важную веху в двусторонних отношениях: она подчеркивает солидарность Швейцарии и Монголии и их приверженность миру и стабильности. Декларация также определяет области для более тесного сотрудничества в будущем; к ним относятся диалог по вопросам демократии и верховенства закона, взаимодействие с ООН и устойчивое экономическое развитие.

После 20 лет успешное участие Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) в стране, которое включало сферы надлежащего управления, здравоохранения, окружающей среды и обеспечения доходов, подходит к концу. Швейцария продолжит некоторые из своих мероприятий из своего посольства в Пекине.

Помимо двусторонних вопросов, пятничные переговоры были сосредоточены на приверженности обеих стран многостороннему порядку. Швейцария и Монголия имеют схожие позиции по многим вопросам, таким как глобальная отмена смертной казни.

Также в пятницу обсуждалась ситуация с безопасностью в Восточной Азии и Европе. Кроме того, г-жа Амхерд говорила о приверженности Швейцарии поиску справедливого и прочного мира на Украине после Саммита мира на высоком уровне, который прошел в Швейцарии в середине июня.

Программа пребывания в Монголии включала встречи с премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и спикером парламента Амарбаясгаланом Дашзэгвийном, а также посещение фотовыставки, посвященной двусторонним отношениям, и проекта SDC, посвященного ответственному производству кашемира и шерсти яка.

Поездка в Японию

Из Монголии г-жа Амхерд отправится в Японию, чтобы отпраздновать 160-ю годовщину двусторонних отношений. В понедельник г-жа Амхерд посетит Синагаву, городской округ Токио, который является побратимом Женевы, для переговоров с местными чиновниками. Президент Амхерд планирует встретиться с премьер-министром Фумио Кисидой, министром иностранных дел Ёко Камикавой и министром обороны Минору Кихарой ​​в среду. Они отметят годовщину и обсудят развитие двусторонних отношений, перспективы Восточно-Азиатского региона и ситуацию с безопасностью в Европе. Прием императора Нарухито запланирован на четверг.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения