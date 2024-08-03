Монголия и Швейцария подписали ряд документов о сотрудничестве

CentralAsia (MNG) - Монголия и Швейцария подписали ряд документов о дальнейшем развитии двусторонних отношений и сотрудничества. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба президента Монголии.

Эти документы, включая совместную декларацию между Монголией и Швейцарской Конфедерацией и меморандум о взаимопонимании по демократическому управлению между Монголией и Швейцарией, были подписаны в Улан-Баторе.

Президент Швейцарии Виола Амхерд прибыла в столицу Монголии в пятницу с трехдневным государственным визитом в сопровождении высокопоставленной делегации.

Это первый государственный визит президента Швейцарии в Монголию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1964 году.

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