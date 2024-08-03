Монголия и Швейцария подписали ряд документов о сотрудничестве
CentralAsia (MNG) - Монголия и Швейцария подписали ряд документов о дальнейшем развитии двусторонних отношений и сотрудничества. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба президента Монголии.
Эти документы, включая совместную декларацию между Монголией и Швейцарской Конфедерацией и меморандум о взаимопонимании по демократическому управлению между Монголией и Швейцарией, были подписаны в Улан-Баторе.
Президент Швейцарии Виола Амхерд прибыла в столицу Монголии в пятницу с трехдневным государственным визитом в сопровождении высокопоставленной делегации.
Это первый государственный визит президента Швейцарии в Монголию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1964 году.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения