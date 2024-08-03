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Глава Минобороны США отозвал сделку со следствием, которую подписали обвиняемые в теракте 11 сентября 2001 года

CentralAsia (CA) -  Министр обороны США Ллойд Остин 2 августа отозвал сделку о признании вины трех человек, обвиняемых в планировании терактов 11 сентября 2001 года.

Ранее сообщалось, что главный обвиняемый в организации терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед и двое его подельников заключили сделку с военными прокурорами США, в результате которой они избегут смертной казни.

«Сегодня госсекретарь Остин подписал документ, оставляющий за собой особые полномочия заключать досудебные соглашения с обвиняемыми по делам военной комиссии о терактах 11 сентября», - сообщается в пресс-релизе Минобороны.

Министр также отказался от досудебных соглашений, которые были подписаны по этим дела.

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