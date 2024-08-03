Беспилотники атаковали Орловскую область России
- Азия и мир, политика
- 10:20, 03 августа 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Беспилотники атаковали Орловскую область и попали в жилой дом, заявил губернатор
Как пишет Би-би-си, регион подвергся атаке дронов около 12 часов ночи.
Всего Орловская область была атакована 5 беспилотниками: 3 из них были уничтожены средствами ПВО, 2 других попали по жилому дому в микрорайоне Болховский.
Пострадавших нет.
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