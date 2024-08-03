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Беспилотники атаковали Орловскую область России
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Беспилотники атаковали Орловскую область и попали в жилой дом, заявил губернатор

Как пишет Би-би-си, регион подвергся атаке дронов около 12 часов ночи.

Всего Орловская область была атакована 5 беспилотниками: 3 из них были уничтожены средствами ПВО, 2 других попали по жилому дому в микрорайоне Болховский.

Пострадавших нет.

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