У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7

CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано в районе Филиппинских островов, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 43 км к северо-востоку от города Лингиг, где проживают порядка 6,4 тыс. человек. Очаг залегал на 47 км. Объявлена угроза цунами.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.