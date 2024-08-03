У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7
- Азия и мир, происшествия
- 11:05, 03 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано в районе Филиппинских островов, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался в 43 км к северо-востоку от города Лингиг, где проживают порядка 6,4 тыс. человек. Очаг залегал на 47 км. Объявлена угроза цунами.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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