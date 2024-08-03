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У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7

CentralAsia (CA) -  Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано в районе Филиппинских островов, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 43 км к северо-востоку от города Лингиг, где проживают порядка 6,4 тыс. человек. Очаг залегал на 47 км. Объявлена угроза цунами.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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