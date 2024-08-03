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На юго-западе Китая обрушился мост, соединяющий два туннеля, после схода селевого потока

CentralAsia (CA) -  Мост, соединяющий два туннеля на скоростной автостраде в провинции Сычуань на юго-западе Китая, обрушился из-за внезапного схода селевого потока в субботу, что привело к падению транспортных средств, сообщает «Синьхуа».

Мост обрушился около 03:30 в субботу на участке скоростной автострады Яань-Кандин между городом уездного уровня Кандин и уездом Лудин.

На данный момент два человека были спасены и доставлены в больницу. Детали ситуации, связанной со стихийным бедствием, уточняются.

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