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Армения начала консультации с США для реформы своих вооруженных сил по стандартам НАТО
// Арменпресс

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны Армении прокомментировало заявление заместителя госсекретаря США Узры Зеи о том, что представитель армии США будет служить в Министерстве обороны Армении.

В ответ на запрос Арменпресс в Минобороны Армении заявили, что в рамках реформирования ВС РА Минобороны Армении получало и получает консультативную поддержку со стороны США и других международных партнеров, которая может быть краткосрочной или долгосрочный.

Других подробностей по этой теме в Минобороны РА не предоставили, отметив, что американская сторона уже дала соответствующие разъяснения.

Заместитель госсекретаря США Узра Зея заявила ранее, что в Министерстве обороны Армении будет служить представитель армии США. Арменпресс за дополнительными разъяснениями обратился в посольство США в Армении. В посольстве отметили, что Вашингтон намерен поддерживать Ереван в совершенствовании управления сферой безопасности.

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