Число погибших в результате оползней на юге Индии возросло до 308

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате массовых оползней, произошедших 30 июля в Чоралмале и Мундаккае в Вайанаде, по состоянию на пятницу составляет 308 человек, сообщила министр здравоохранения штата Керала Вина Джордж.

Как пишет Business Standard, поисково-спасательные операции в Вайанаде штата Керала продолжаются пятый день подряд в субботу, поскольку несколько человек все еще находятся под завалами.

Согласно заявлению защиты, спасательные команды начали поисковые работы вместе с кинологическим отрядом сегодня в 7 утра. На месте также находятся спасательные колонны индийской армии, и все действия координируются Службой спасения Северной Кералы, сообщили они.

Подполковник Викас Рана сообщил, что поисковые работы в шести выделенных зонах будут продолжены и сегодня.

Армия строит мост в районе Пунчириматтом, чтобы освободить место для машин Hitachi для поисково-спасательной операции.

Министр штата Керала ПА Мохаммед Рияс в пятницу заявил, что на данный момент найдено 210 тел и 134 части тел. Он сказал, что 146 тел были опознаны родственниками, а процедуры вскрытия 207 тел и 137 частей тел были завершены до пятницы. Кроме того, 84 человека проходят лечение в различных больницах районов Вайанад, Кожикоде и Малаппурам, а 187 человек уже выписаны.