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Россия ночью атаковала Украину 29 ударными беспилотниками, - ВСУ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  

В ночь на 3 августа 2024 года Россия нанесла удар двумя зенитными ракетами С-300 с территории Донецкой области, двумя зенитными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Чёрного моря, 29 ударов типа Shahed с направлений: мыс Чауда (ТОТ Крым), Приморско-Ахтарск, Курск (Россия). Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Воздушная атака была отбита мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитно-ракетными войсками и подразделениями РЭБ Воздушных Сил.

В результате противовоздушного боя в границах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей сбиты 24 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136».

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