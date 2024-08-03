Трехкратный победитель турниров Большого шлема завершил карьеру после проигрыша в Олимпиаде

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CentralAsia (CA) - Британский теннисист Энди Маррей 2 августа на Олимпийских играх в Париже сыграл свой последний матч в карьере, проиграв в парном разряде с Дэном Эвансом американскому дуэту Тейлор Фриц/Томми Пол — 2:6, 4:6.

Ранее он сообщал, что Олимпийские игры станут последним турниром в его карьере.

После матча Маррей в соцсети Х написал, что ему вообще никогда не нравился теннис.

Never even liked tennis anyway. — Andy Murray (@andy_murray) August 1, 2024

Маррей за свою карьеру выиграл три турнира Большого шлема — Открытый чемпионат США (2012) и Уимблдон (2013, 2016).

Также он — единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде (2012 и 2016).