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Трехкратный победитель турниров Большого шлема завершил карьеру после проигрыша в Олимпиаде
// Getty Images/Global Images Ukraine

CentralAsia (CA) -  Британский теннисист Энди Маррей 2 августа на Олимпийских играх в Париже сыграл свой последний матч в карьере, проиграв в парном разряде с Дэном Эвансом американскому дуэту Тейлор Фриц/Томми Пол — 2:6, 4:6.

Ранее он сообщал, что Олимпийские игры станут последним турниром в его карьере.

После матча Маррей в соцсети Х написал, что ему вообще никогда не нравился теннис.

Маррей за свою карьеру выиграл три турнира Большого шлема — Открытый чемпионат США (2012) и Уимблдон (2013, 2016).

Также он — единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде (2012 и 2016).

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