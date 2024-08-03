В России арестовали сенатора Савельева по подозрению в подготовке убийства делового партнера

// Пресс-служба московских судов

CentralAsia (CA) - Сенатору Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Дмитрию Савельеву избрана мера пресечения в столичном суде, сообщает пресс-служба московских судов.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Савельева Дмитрия Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту организации приготовления убийства по найму, на срок 2 месяца, до 2 октября 2024 года.

В Следкоме РФ сообщили, что августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства.

Об этом стало известно правоохранительным органам, сотрудниками которых был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по изобличению заказчика и организаторов преступления, в том числе инсценировка убийства.

После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение.

В Совете Федерации получено согласие на лишение Дмитрия Савельева неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству).

Ранее «КоммерсантЪ» сообщал, что генпрокурор Игорь Краснов попросил Совет федерации (СФ) лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства

Совет федерации удовлетворил просьбу генпрокурора. Дмитрия Савельева задержали на выходе с заседания, сообщил ТАСС глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Дмитрий Савельев является сенатором от Тульской области с октября 2016 года. В 2016–2023 годы был членом комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам. С ноября 2023 года вошел в комитет по экономической политике. До прихода в СФ на протяжении 17 лет был депутатом Госдумы. Награжден двумя медалями «За отвагу» и орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.