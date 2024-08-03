Ледники на Алтае окрасились в кроваво-красный цвет и начали быстрее таять

Ледник Водопадный, Купол трёх озёр, Горный Алтай // Выпускник ГГФ ТГУ Дмитрий Сорокин

CentralAsia (CA) - Учёные и студенты Томского государственного и Московского государственного университетов во время исследования ледников Горного Алтая отметили феномен – бурное цветение водорослей Chlamydomonas nivalis (хламидомонада снежная).

Как сообщается на сайте ТГУ, эти одноклеточные растения способны существовать при низких температурах. В последнее время их цветение становится всё более активным, что приводит к окрашиванию ледника в кроваво-красный цвет. Замеры, проведённые в ходе экспедиции, показали, что цветение снижает альбедо – показатель отражающей способности ледника.

Альбедо – отношение количества радиации, отражённой от поверхности тела, к количеству радиации, падающей на эту поверхность; обычно измеряется в процентах.

Целью экспедиции являлся мониторинг баланса массы ледников Актру, который проводится в рамках изучения их реакции на изменение климата, поясняет руководитель экспедиции, заведующий лабораторией гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ Александр Ерофеев.

В частности, проводилось исследование режима солнечной радиации в высокогорье Алтая. Для этого был использован прибор МГУ – походный альбедометр Kipp&Zonen. Если наш прибор, измеряющий входящую и отражённую солнечную радиацию, работает стационарно, то прибор коллег позволяет изучить параметры солнечной радиации в различных местах горно-ледникового бассейна.

Как рассказала магистрантка кафедры гляциологии и криолитологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Евгения Шкуринова, в этом году цветение водорослей ещё более мощное, чем было в прошлом. При отсутствии облачности, «алые поля» на Водопадном были видны ещё с ледника Большой Левый Актру, расположенном в пяти километрах от него. При измерении оказалось, что значение отражательной способности на участках, покрытых водорослями, заметно ниже, чем на участках без них.

Однако эти участки на леднике были не самыми «тёмными». Наблюдаемые скопления частиц пыли имели ещё более низкие показатели альбедо. Согласно данным съёмки, альбедо чистой поверхности составило 31–38%, на участке с водорослями этот показатель равен 26%, а на участках, покрытых пылью, – 14-20%. «Потемнение» поверхности ледника приводит к активизации таяния льда и снега на таких участках.

«Это явление, безусловно, должно исследоваться учёными. Увеличение активности водорослей на леднике может свидетельствовать об изменении условий существования не только живых организмов на леднике, но и их влиянии на существование самих ледников», - говорит Евгения Шкуринова.

В ходе дальнейших экспедиций учёные ТГУ планируют дополнить изучение реакции ледников на изменение климата с применением площадной аэрофотосъёмки поверхности ледника Водопадный. Это даст новые сведения об интенсивности процесса.

Ледники – один из самых чувствительных индикаторов изменения климата. Главной площадкой для их изучения выступает высокогорная научная станция ТГУ «Актру».