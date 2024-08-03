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Посольство Узбекистана в Израиле призвало сограждан ограничить посещение людных мест

CentralAsia (UZ) -  Посольство Узбекистана в Израиле призвало сограждан воздержаться от посещения отдельных районов страны и людных мест «в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности».

«По возможности избегайте массовых скоплений людей и ограничьте посещение публичных мест», - говорится в сообщении.

Рекомендуется всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана. «В экстренных ситуациях это поможет быстрее получить помощь», — отметили в посольстве.

Гражданам Узбекистана также советуют следить за последними новостями и официальными сообщениями израильских властей и посольства. Кроме того, стоит подписаться на уведомления и предупреждения от Командования тыла Израиля (Home Front Command) через их мобильное приложение или сайт.

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