Посольство Узбекистана в Израиле призвало сограждан ограничить посещение людных мест

CentralAsia (UZ) - Посольство Узбекистана в Израиле призвало сограждан воздержаться от посещения отдельных районов страны и людных мест «в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности».

«По возможности избегайте массовых скоплений людей и ограничьте посещение публичных мест», - говорится в сообщении.

Рекомендуется всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана. «В экстренных ситуациях это поможет быстрее получить помощь», — отметили в посольстве.

Гражданам Узбекистана также советуют следить за последними новостями и официальными сообщениями израильских властей и посольства. Кроме того, стоит подписаться на уведомления и предупреждения от Командования тыла Израиля (Home Front Command) через их мобильное приложение или сайт.