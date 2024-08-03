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При президенте Узбекистана создан Климатический совет

CentralAsia (UZ) -  При президенте Узбекистана будет создан Климатический совет. Указ об этом подписал глава государства, сообщает Министерство юстиции.

Совет определён высшим консультативным органом при президенте по вопросам смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.

Среди основных задач совета — мониторинг выполнения Узбекистаном обязательств, исходящих из Рамочной конвенции ООН по изменению климата от 1992 года и Парижского соглашения от 2015 году, принятого для активизации осуществления конвенции.

Национальный центр зелёной трансформации и адаптации к изменению климата переименован а Национальный центр по изменению климата (Климатический центр).

В целях повышения научно-академического потенциала и развития фундаментальных исследований в стране в Центральноазиатском университете по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University) будет создан Климатический научный форум (резиденция) (Климатическая резиденция).

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