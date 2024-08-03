«Горькая уступка». Почему в Германии не все довольны решением выдать России Красикова? - Би-Би-Си

// РИА Новости / Михаил Воскресенский

CentralAsia (CA) - В самом масштабном обмене заключенными между Россией и Западом Германия сыграла ключевую роль, хотя и освободила лишь одного заключенного — спецназовца ФСБ Вадима Красикова, пишет Би-Би-Си.

Это далось Берлину «нелегко», сказал канцлер Олаф Шольц, так как другие страны выпускали на свободу шпионов и мошенников, а Германия — наемного убийцу.

Шольц объяснил, что руководствовался принципом гуманизма. Но недовольны остались и родственники жертвы Красикова, и немецкая прокуратура, которой пришлось юридически реализовать политическое решение.

Цена Красикова

«На одной чаше весов была заинтересованность государства в исполнении приговора осужденному на тюремное заключение, на другой — свобода, физическое благополучие и — в некоторых случаях — в конечном итоге жизни невиновных людей, заключенных в российские тюрьмы, и несправедливо осужденных политзаключенных», - прокомментировал решение Германии официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт.

В ходе крупнейшего со времен Холодной войны обмена Германия вернула пятерых своих граждан, трое из которых имеют также российские паспорта. И отдала одного — Вадима Красикова.

Хотя математически это выгодная сделка, решение не далось стране легко.

Красиков — не шпион и не мошенник, в отличие от других участников обмена со стороны Запада. Красиков — киллер, осужденный в Германии на пожизненное заключение за убийство.

Пять лет назад, 23 августа 2019 года, он средь бела дня в центре Берлина застрелил бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Красиков убил его в парке Тиргартен в нескольких минутах ходьбы от здания парламента и офиса канцлера двумя выстрелами в голову.

В четверг вечером президент Владимир Путин встречал Красикова у трапа самолета во «Внуково-2» вместе с другими освобожденными россиянами.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее сказал журналистам, что эта встреча в аэропорту — «дань тем людям, которые служат своей стране».

«Красиков является сотрудником в ФСБ. Он служил в «Альфе». Интересно, что, когда он служил в «Альфе», он служил вместе с некоторыми сотрудниками охраны президента, которые сейчас работают в охране, и они друг друга приветствовали вчера», - добавил он.

СМИ пишут, что со стороны Германии ключевую роль в процессе сыграл министр юстиции Марко Бушман, который в своем заявлении «взял на себя ответственность за такую горькую уступку», на которую пришлось пойти Германии.