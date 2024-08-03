У Павла Дурова есть 5 признанных детей, - Forbes (фото)

Павел Дуров, Ирина Болгар и их дети

CentralAsia (CA) - На сегодняшний день у основателя Telegram, миллиардера Павла Дурова есть пять признанных детей, пишет российский Forbes.

Проживающая в Швейцарии Ирина Болгар обратилась в редакцию Forbes с просьбой исправить в рейтинге миллиардеров количество детей Павла Дурова с двух до пяти, сообщив, что является матерью троих младших детей основателя Telegram. Она прислала редакции подтверждающие документы.

Ирина Болгар родилась в Ленинграде в августе 1980-го, по образованию она юрист, занимается гражданским правом. Павел Дуров младшее ее на четыре с половиной года. В телефонном интервью Forbes Болгар рассказала, что познакомилась с Павлом Дуровым летом 2012 года, через полгода они начали жить вместе, и в декабре 2013 года у них родился первый ребенок — дочь Лея. В январе 2016 года в Санкт-Петербурге родился Даниэль, а в сентябре 2017-го — Давид.

Болгар с детьми до 2018 года жила в Санкт-Петербурге, позже поехала к Дурову в Дубай, но получить вид на жительство не смогла, так как по закону ОАЭ дети, рожденные вне брака, не могли быть легализованы в ОАЭ, согласно действовавшему на тот момент законодательству. В 2019 году Ирина с детьми переехала в Латвию, а в 2020 году поселилась в Швейцарии. Там свидетельства о рождении детей и установлении Дуровым отцовства были переведены на французский язык.

По словам Болгар, последние несколько лет они с Дуровым вместе не жили, но часто встречались, путешествовали всей семьей.

До последнего времени Forbes было известно лишь о двух детях Дурова, рожденных сокурсницей бизнесмена Дарьей Бондаренко — дочери Алине Дуровой (2009 год рождения) и сыне Михаиле Дурове (2010).

Ни Бондаренко, ни Дуров никогда свои отношения не комментировали.

Как пишет Forbes, получается, что на сегодняшний день у миллиардера есть 5 признанных детей, которые могут претендовать на наследство. В рейтинге наследников Forbes 2024 года дети Дурова занимали шестое место — на каждого из них приходилось по $7,75 млрд, по половине его состояния. Если бы рейтинг составлялся сегодня, то семья заняла бы в нем 18-е место — $15,5 млрд Дурова поделили бы на пять частей, и каждому ребенку досталось бы по $3,1 млрд.

Ранее Павел Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей благодаря донорству спермы.

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