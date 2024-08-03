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ВСУ сообщили, что ночью атаковали аэродром Морозовск под Ростовом

CentralAsia (CA) -  ВСУ сообщили, что ночью атаковали аэродром Морозовск под Ростовом, пишет «Новая газета Европа».

В заявлении Генштаба ВСУ говорится, что ночью в субботу украинские военные нанесли удар по аэродрому Морозовск в Ростовской области и нескольким нефтебазам.

По данным украинской стороны, на аэродроме в Ростове находились системы ПВО, авиационная техника и склады с КАБами.

Также украинские военные сообщили об атаке на нефтебазы в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Впоследствии как минимум две из них загорелись. Помимо этого, ВСУ атаковали различные склады с боеприпасами, где хранились, в том числе, и управляемые авиационные бомбы.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что во время атаки беспилотников «повреждения получил ряд складских объектов» в Каменском и Морозовском районах.

После налета дронов Голубев объявил о введении режима ЧС в Морозовском районе. По его словам, в школах, детских садах, домах и производственных помещениях повреждено остекление.

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