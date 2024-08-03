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После убийства детей в Саутпорте в еще одном британском городе начались беспорядки
Предыстория: В Ливерпуле 17-летний парень напал на детский танцклуб, убив 2 детей и ранив 9

CentralAsia (CA) -  В пятницу вечером в городе Сандерленд на севере Англии вспыхнули беспорядки, в ходе которых группа людей, связанная с крайне правыми, атаковала полицию и подожгла как минимум один автомобиль, пишет Би-би-си.

Это уже по меньшей мере третий город в Англии, где происходят столкновения с антиисламской подоплекой после массового убийства детей в Саутпорте.

Участники беспорядков безосновательно считают, что к нападению на танцевальный клуб в Саутпорте мог быть причастен мигрант. Ложные сообщения о причастности к произошедшему мигрантов активно распространяются в соцсетях.

На самом деле британская полиция заявила, что 17-летний юноша, подозреваемый в осуществлении атаки, родился в столице Уэльса Кардиффе.

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