ЦАХАЛ сообщил о поражении центра управления ХАМАС

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CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о поражении центра управления и производства вооружений палестинского движения ХАМАС.

По информации военных, центр находился в бывшей школе на севере сектора Газа.

«ЦАХАЛ поразила центр управления и контроля ХАМАС, который использовался для производства вооружений, а ранее был известен как школа ХАМАСа, на севере сектора Газа», - отмечено в сообщении.

Армия Израиля утвержадет, что палестинское движение использовало здание школы для планирования атак, производства и хранения вооружений.

Военные подчеркнули, что перед ударом провели разведку для «снижения риска причинения вреда гражданским лицам». Сам удар наносился высокоточным боеприпасом.