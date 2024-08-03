ЦАХАЛ сообщил о поражении центра управления ХАМАС
- Азия и мир, политика
- 23:54, 03 августа 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о поражении центра управления и производства вооружений палестинского движения ХАМАС.
По информации военных, центр находился в бывшей школе на севере сектора Газа.
«ЦАХАЛ поразила центр управления и контроля ХАМАС, который использовался для производства вооружений, а ранее был известен как школа ХАМАСа, на севере сектора Газа», - отмечено в сообщении.
Армия Израиля утвержадет, что палестинское движение использовало здание школы для планирования атак, производства и хранения вооружений.
Военные подчеркнули, что перед ударом провели разведку для «снижения риска причинения вреда гражданским лицам». Сам удар наносился высокоточным боеприпасом.
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