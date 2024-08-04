Монголия и США начали диалог о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, – The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Две страны укрепили отношения благодаря двум визитам министров иностранных дел.

За последние две недели Монголия и США обменялись визитами на высоком уровне и начали свой первый Всеобъемлющий стратегический диалог. Визит министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх в Вашингтон и визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Улан-Батор являются жестами продвижения стратегического партнерства США и Монголии в различных областях.

23 июля госсекретарь США Блинкен принял монгольскую делегацию во главе с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх и послом Монголии в США Батбаяром Өлзийдэлгэром. Визит Батцэцэг в Вашингтон сам по себе имел важное значение, поскольку стал первым подобным обменом в рамках недавно созданного коалиционного правительства Монголии. В конце июня в Монголии прошли парламентские выборы, в результате которых было сформировано коалиционное правительство. Батцэцэг была вновь назначена министром иностранных дел новым правительством.

На пресс-конференции с Блинкеном Батцэцэг подчеркнула, что ее поездка в США стала первым зарубежным визитом с момента формирования нового правительства две недели назад.

Более того, ее поездка положила начало новому механизму диалога, известному как Всеобъемлющий стратегический диалог. По данным национального информационного агентства Монголии «Монцамэ», первый Всеобъемлющий стратегический диалог Монголии и США включал «семь тематических сессий по взаимным интересам и обмен мнениями по углублению отношений и сотрудничества между Монголией и Соединенными Штатами в сферах политики, обороны, торговли, образования и культуры, развития гуманитарных отношений и связей между людьми в рамках Стратегического партнерства «Третьего соседа»…»

В отчете Госдепартамента США основное внимание уделялось успехам, достигнутым в ходе диалога в области «экономического сотрудничества и устойчивости», а также «связей между людьми».

Всеобъемлющий стратегический диалог служит механизмом для более прочного и глубокого диалога и общения между Вашингтоном и Улан-Батором. Механизм диалога имеет первостепенное значение для многопрофильной внешней политики Монголии, поскольку он используется не только в двусторонних отношениях, но и на многосторонних платформах, таких как Улан-Баторский диалог по безопасности Северо-Восточной Азии.

В ходе совместного пресс-брифинга Блинкен подчеркнул, что двустороннее взаимодействие между Монголией и США за последние годы укрепилось.

Чуть более чем через неделю после Всеобъемлющего стратегического диалога Монголия-США Блинкен прибыл в Улан-Батор в рамках турне по шести странам Азии. Визит Блинкена в Монголию знаменует собой первый визит госсекретаря США после визита Джона Керри в 2016 году, где он назвал Монголию «оазисом демократии в непростом соседстве».

1 августа Блинкен встретился с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа и премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем. В ходе официальной встречи Хурэлсух подчеркнул, что Монголия «придает большое значение своим отношениям с Соединенными Штатами», которых называет «надежным партнером, стратегическим партнером и близким другом».

Хурэлсух заявил, что «одним из приоритетов внешней политики Монголии является дальнейшее укрепление наших отношений с Соединенными Штатами», и отметил, что визит Блинкена в Монголию вскоре после приема Батцэцэг в Вашингтоне «является наглядной демонстрацией приверженности США дальнейшему расширению нашего сотрудничества».

Более того, на приеме Блинкена Оюун-Эрдэнэ подчеркнул крепнущее партнерство между Улан-Батором и Вашингтоном: «Соединенные Штаты являются не только нашим стратегическим третьим соседом, но и давним партнером во многих областях сотрудничества, подпитывая дух Go Mongolia!», — заявил премьер-министр. Он добавил, что США «являются нашей путеводной звездой на нашем демократическом пути».

В знак партнерства Монголии и США Блинкену подарили монгольскую лошадь.

С момента провозглашения стратегического партнерства Монголии и США в 2019 году двусторонние связи между двумя странами продолжают развиваться.

Одним из примечательных событий стало Соглашение об открытом небе 2024 года, достигнутое во время визита Оюун-Эрдэнэ в Вашингтон в прошлом году. Соглашение проложило путь к «расширению воздушного сообщения между Соединенными Штатами и Монголией» с целью в конечном итоге обеспечить прямые пассажирские рейсы между ними.

Соглашение по открытому небу может не только диверсифицировать экономику Монголии, но и укрепить связи между людьми, расширить культурные и образовательные обмены. Это особенно важно для монгольских общин в США, поскольку они получат прямой доступ к путешествиям туда и обратно. Другим экономическим стимулом для Соглашения об открытом небе является надежда на увеличение туризма из США в Монголию.

Со стороны США поддержка Вашингтоном демократической Монголии может укрепить стратегическое партнерство и создать возможности для сотрудничества. Демократические институты Монголии и недавнее продвижение важнейших полезных ископаемых являются для Вашингтона решающим стимулом рассматривать Монголию как стратегического партнера.

Согласно Совместному заявлению по Всеобъемлющему стратегическому диалогу между США и Монголией, «Наша общая вера в сильные демократические институты, верховенство закона и уважение прав человека является основой отношений между США и Монголией. Обе страны также по-прежнему привержены укреплению и расширению прав и возможностей организаций гражданского общества, которые играют важную роль в наших демократиях».

Недавние визиты на высоком уровне между Монголией и Соединенными Штатами демонстрируют значительные усилия с обеих сторон по ускорению стратегического партнерства. Поскольку в ноябре пройдут президентские выборы в США, тесный и перспективный диалог с администрацией США имеет решающее значение для внешнеполитических усилий Монголии.

По случаю визита Блинкена в Улан-Батор посол США в Монголии Ричард Буанган заявил: «Сила американо-монгольской дипломатии — в дружбе».

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциск

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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