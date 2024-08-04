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В Бурятии введён режим ЧС из-за паводков

CentralAsia (CA) -  В Бурятии введён режим ЧС республиканского уровня. Глава Бурятии выехал в Мухоршибирский район, сообщает правительство Бурятии.

В районе развёрнута работа по борьбе со стихией. Подготовлены пункты временного размещения, ведётся эвакуация, привлекается техника.

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что от места прорыва дамбы до ближайшего населённого пункта около 6 километров, поэтому волновое воздействие не прогнозируется.

Также стало известно, что движение на федеральной трассе Улан-Удэ - Чита остановлено, размыт участок на 589 км.

В результате обильных осадков и подъёма уровня вод подмыты участки федеральной дороги Улан-Удэ - Чита. На 589 км полностью размыт участок дороги. На трех мостах — это реки Тугнуй, Сухара и Хонхолойка — подмыты мосты, подмыты подъезды к мостам.

В результате движение остановлено. Ориентировочно на сутки, но есть вероятность, что больше времени займёт восстановительная работа.

Альтернативный объезд — это региональная дорога Улан-Удэ - Романовка - Чита.

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