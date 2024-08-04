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Группировка «Хезболлах» обстреляла север Израиля из РСЗО
// Фото: Taher Abu Hamdan/Xinhua/IMAGO

CentralAsia (CA) -  По данным ливанских служб безопасности, исламисты выпустили по городу Бейт-Хилель около 50 ракет, пишет DW.

По крайней мере часть запущенных ракет была перехвачена системой ПВО «Железный купол». О последствиях обстрела не сообщается.

В «Хезболлах» назвали эту атаку ответом на обстрел поселений Кфаркелла и Дейр-Сириан на юге Ливана 3 августа. По данным израильских военных, целями в Кфаркелле стали военные объекты исламистов, а под Дейр-Сирианом был уничтожен один из командующих так называемого Южного фронта "«Хезболлах»" Али Абд Али.

Посольство США в Бейруте призвало американцев как можно скорее покинуть Ливан на фоне эскалации конфликта в регионе. Аналогичные предупреждения выпустили Великобритания, Франция, Германия и Канада. Кроме того, рейсы в Израиль стали отменять различные авиакомпании.

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