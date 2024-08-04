Ежегодно из-за жары в Европе погибают 175 тыс. человек, и эта цифра будет расти, - ВОЗ

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CentralAsia (CA) - Ежегодно от причин, связанных с жарой, в Европе погибают 175 тыс. человек, и эта цифра будет расти по мере нагревания планеты. Об этом предупредил директор Регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, в европейских странах температура повышается примерно в два раза быстрее по сравнению со средним мировым показателем.

Клюге отметил, что три самых теплых года за всю историю наблюдений в Европе были зафиксированы с 2020 года.

«В Европейском регионе ВОЗ тепловой стресс является основной причиной смертности, связанной с климатом, – сказал он. – Экстремальные температуры, подобные тем, которые мы переживаем в настоящее время, усугубляют хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые, респираторные и цереброваскулярные болезни, психические недуги и состояния, связанные с диабетом. Крайняя жара, которую мы испытываем, особенно опасна для пожилых людей, в частности, для тех, кто живет один. Она также может стать дополнительной угрозой для беременных женщин».

Ранее в своем Призыве к действиям по борьбе с экстремальной жарой Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что Земля «становится все жарче и опаснее для всех и везде».

В некоторых регионах мира в результате климатического кризиса температура поднялась до невыносимого уровня, отмечают в ВОЗ. По оценкам, в период с 2000 по 2019 год ежегодно из-за жары погибали около 489 тыс. жителей планеты, при этом на Европейский регион приходилось 36% смертей, или в среднем более 175 тыс. потерянных жизней каждый год.

В ВОЗ подчеркивают, что больше правительств должны принимать меры по смягчению последствий тепловых шоков для уязвимых слоев населения. Более 20 стран в Европейском регионе ВОЗ разработали подобныепланы, однако этого «недостаточно для защиты всех сообществ».