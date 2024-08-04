В Калифорнии бушуют масштабные пожары — Видео

CentralAsia (CA) - Площадь пожара в Калифорнии достигла почти 402 000 акров и локализована менее чем на 30%, поскольку он уничтожает сотни строений, пишет CBS.

Пожар в парке в настоящее время является четвертым по величине лесным пожаром, когда-либо охватывавшим Калифорнию.

По состоянию на субботу, штат борется с 16 действующими лесными пожарами, причем пожар в парке является самым крупным на сегодняшний день, поскольку он распространяется на четыре округа и национальный лес Лассен. Cal Fire сообщила, что более 95 000 акров лесных угодий охвачены огнем и что это влияет на разнообразие растительности и экосистем.

Это началось более недели назад после того, как было замечено, как мужчина сталкивал горящий автомобиль в овраг. Ронни Стаут, обвиняемый в неосторожном поджоге, впервые предстал перед судом в понедельник.

Пожар в парке - лишь часть гораздо более масштабной проблемы этого года. На этой неделе Cal Fire сообщила, что по состоянию на вторник активность лесных пожаров на 2816% выше, чем в прошлом году за тот же период времени.

По состоянию на 30 июля 2024 года лесные пожары опалили ошеломляющие 751 327 акров земли по всему штату. В этом году активность лесных пожаров на 2816% выше, чем в прошлом, что в 29 раз превышает количество сожженных площадей".

По данным департамента, количество пожаров в этом году намного превышает как прошлогодние показатели, так и средние показатели за пять лет. В 2023 году до 30 июля произошло 3746 пожаров на площади 25 763 акра, в то время как средний пятилетний показатель за этот период составил 4416 пожаров и 140 996 акров.

Очаг возгорания локализован на 27% и настолько разросся, что в настоящее время это четвертый по величине лесной пожар, зарегистрированный в истории штата, уступающий пожару в комплексе Мендосино в 2018 году, когда сгорело 459 123 акра.

Рекордно низкое содержание влаги помогает разжигать пламя. Огонь также проникает в глубокие дренажные системы и лавовые породы, в то время как густой дым ограничивает видимость для спасателей, затрудняя тушение пожара, сообщили в департаменте, предупредив в пятницу утром, что надвигающаяся погода может привести к тому, что поведение пожарных станет неустойчивым.