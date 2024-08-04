В Узбекистане 5 августа днем жарко до +36-41°

- Узбекистан, погода
- 13:18, 04 августа 2024
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CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 5 августа с 20 час. 4 августа до 20 час. 5 августа.
ГОРОД ТАШКЕНТ
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, во второй половине дня возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 23-25°, днем 37-39°.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 36-41°.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23-28°, днем 35-40°.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-26°, днем 34-39°.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23-28°, днем 37-42°.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.
ПО ГОРНЫМ РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.