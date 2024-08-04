В Узбекистане 5 августа днем жарко до +36-41°

// ЮНИСЕФ

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 5 августа с 20 час. 4 августа до 20 час. 5 августа.

ГОРОД ТАШКЕНТ

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, во второй половине дня возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 23-25°, днем 37-39°.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 36-41°.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23-28°, днем 35-40°.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-26°, днем 34-39°.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23-28°, днем 37-42°.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.

ПО ГОРНЫМ РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.