Лидер оппозиции Венесуэлы выходит на свободу, несмотря на угрозу ареста

- Азия и мир, политика
- 11:35, 04 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо выступила на массовом митинге в столице страны Каракасе, проигнорировав призывы правительства о ее аресте, пишет BBC.
Мачадо скрылась ранее на этой неделе после того, как обвинила президента Николаса Мадуро в том, что он обманом лишил кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса явной победы на президентских выборах.
Президент, в свою очередь, пообещал максимальное наказание антиправительственным демонстрантам, которые заявляют, что его переизбрание было сфальсифицировано.
Избирательная комиссия, контролируемая союзниками Мадуро, настаивала на том, что он победил, набрав 52% голосов в минувшее воскресенье, но независимые наблюдатели заявили, что ей не хватало прозрачности.
Комиссия не опубликовала полную расшифровку результатов. Оппозиция заявила, что ее собственный подсчет голосов показывает, что она выиграла выборы с большим отрывом. Опросы общественного мнения накануне выборов свидетельствовали о явной победе кандидата.
В субботу Мачадо обратилась к тысячам своих сторонников в Каракасе из грузовика с плакатом «Венесуэла победила».
«Мы никогда не были так сильны, как сегодня», - сказала она собравшимся, добавив, что «режим никогда не был слабее... Он потерял всякую легитимность».
Лидер оппозиции, которому было отказано в участии в выборах, несколько дней скрывался.
Ранее на этой неделе госпожа Мачадо написала в The Wall Street Journal, что она, как и другие лидеры оппозиции, опасалась за свою жизнь.
Ее приветствовали возгласами «свободу, свободу!», и ее сопровождали несколько других лидеров оппозиции, но не Гонсалес.
Силы безопасности Венесуэлы в течение последних нескольких дней пытались сдержать массовые протесты. По меньшей мере 11 человек погибли в столкновениях с полицией.
Выступая в субботу перед своими сторонниками в Каракасе, Мадуро сказал, что после выборов, прошедших неделю назад, было задержано около 2000 заключенных
Он пообещал им максимальное наказание, добавив: «На этот раз прощения не будет».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что имеются неопровержимые доказательства победы Гонсалеса на выборах.
Его выступление прозвучало в тот момент, когда президенты Бразилии, Мексики и Колумбии призвали Венесуэлу обнародовать подробные результаты выборов.
Правительства других регионов, включая Аргентину, Коста-Рику, Панаму и Уругвай, выразили обеспокоенность по поводу голосования.
Однако Мадуро поддержали его союзники в России, Китае и на Кубе.
Он обратился в верховный суд Венесуэлы с просьбой провести ревизию результатов голосования с целью подтверждения результатов, что дало ему еще один шестилетний срок пребывания у власти.
Оппозиция заявляет, что суд находится в руках сторонников правительства, которые будут откладывать публикацию результатов. Гонсалес бойкотировал судебное заседание в пятницу.