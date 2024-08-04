Лидер оппозиции Венесуэлы выходит на свободу, несмотря на угрозу ареста

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CentralAsia (CA) - Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо выступила на массовом митинге в столице страны Каракасе, проигнорировав призывы правительства о ее аресте, пишет BBC.

Мачадо скрылась ранее на этой неделе после того, как обвинила президента Николаса Мадуро в том, что он обманом лишил кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса явной победы на президентских выборах.

Президент, в свою очередь, пообещал максимальное наказание антиправительственным демонстрантам, которые заявляют, что его переизбрание было сфальсифицировано.

Избирательная комиссия, контролируемая союзниками Мадуро, настаивала на том, что он победил, набрав 52% голосов в минувшее воскресенье, но независимые наблюдатели заявили, что ей не хватало прозрачности.

Комиссия не опубликовала полную расшифровку результатов. Оппозиция заявила, что ее собственный подсчет голосов показывает, что она выиграла выборы с большим отрывом. Опросы общественного мнения накануне выборов свидетельствовали о явной победе кандидата.

В субботу Мачадо обратилась к тысячам своих сторонников в Каракасе из грузовика с плакатом «Венесуэла победила».

«Мы никогда не были так сильны, как сегодня», - сказала она собравшимся, добавив, что «режим никогда не был слабее... Он потерял всякую легитимность».

Лидер оппозиции, которому было отказано в участии в выборах, несколько дней скрывался.

Ранее на этой неделе госпожа Мачадо написала в The Wall Street Journal, что она, как и другие лидеры оппозиции, опасалась за свою жизнь.

Ее приветствовали возгласами «свободу, свободу!», и ее сопровождали несколько других лидеров оппозиции, но не Гонсалес.

Силы безопасности Венесуэлы в течение последних нескольких дней пытались сдержать массовые протесты. По меньшей мере 11 человек погибли в столкновениях с полицией.

Выступая в субботу перед своими сторонниками в Каракасе, Мадуро сказал, что после выборов, прошедших неделю назад, было задержано около 2000 заключенных

Он пообещал им максимальное наказание, добавив: «На этот раз прощения не будет».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что имеются неопровержимые доказательства победы Гонсалеса на выборах.

Его выступление прозвучало в тот момент, когда президенты Бразилии, Мексики и Колумбии призвали Венесуэлу обнародовать подробные результаты выборов.

Правительства других регионов, включая Аргентину, Коста-Рику, Панаму и Уругвай, выразили обеспокоенность по поводу голосования.

Однако Мадуро поддержали его союзники в России, Китае и на Кубе.

Он обратился в верховный суд Венесуэлы с просьбой провести ревизию результатов голосования с целью подтверждения результатов, что дало ему еще один шестилетний срок пребывания у власти.

Оппозиция заявляет, что суд находится в руках сторонников правительства, которые будут откладывать публикацию результатов. Гонсалес бойкотировал судебное заседание в пятницу.