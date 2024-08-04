США и Израиль ожидают, что Иран нанесет удар в ответ на убийство Исмаила Хании 5 августа

CentralAsia (CA) - США и Израиль ожидают, что Иран нанесет удар в ответ на убийство Исмаила Хании в понедельник, 5 августа, заявили Axios три американских и израильских источника.

Американский генерал, командующий американскими вооруженными силами на Ближнем Востоке, прибыл в регион в субботу, поскольку продолжается подготовка к возможному нападению на Израиль со стороны Ирана в отместку за убийства высокопоставленных лидеров Хамаса и «Хезболлы», сообщили два американских чиновника.

Трое официальных лиц США и Израиля заявили, что ожидают нападения Ирана на Израиль уже в понедельник.

Лидеры Ирана и «Хезболлы» пообещали отомстить за убийства высшего военного командующего «Хезболлы» Фуада Шукра и политического лидера ХАМАСА Исмаила Хании.

Официальные лица США ожидают, что любые ответные действия Ирана будут осуществляться по тому же сценарию, что и их атака на Израиль 13 апреля, но потенциально более масштабными, и в них также может быть задействована «Хезболла» в Ливане.

Администрация Байдена обеспокоена тем, что мобилизовать ту же международную и региональную коалицию стран, которая защищала Израиль от предыдущего нападения Ирана, может оказаться сложнее, поскольку убийство Хании происходит в контексте войны Израиля с ХАМАСОМ, которая вызвала резкие антиизраильские настроения во всем регионе.

Официальные лица США и Израиля заявили, что не знают, будут ли Иран и «Хезболла» проводить скоординированную атаку или действовать по отдельности.

Они добавили, что, по их мнению, и Иран, и «Хезболла» все еще работают над завершением своих военных планов и их утверждением на политическом уровне.