Большая коалиция и новая эра в Монголии, — The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Правящая партия Монголии неожиданно сформировала большую коалицию со своей оппозицией. Ознаменует ли это начало новой эры кооперативного управления или же консолидирует то, что критики называют авторитарным поворотом?

Старая гвардия Монголии времен коммунизма, Монгольская народная партия (МНП), одержала победу на парламентских выборах 2024 года, что стало ее третьим сроком подряд. Лидер МНП, премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, не только привел свою партию к победе, но и осуществил важные изменения, которые могут определить будущее Монголии.

Недавние выборы стали исторической вехой для молодой демократии Монголии и ознаменовались несколькими новшествами.

Выборы 2024 года стали первыми после конституционных реформ 2023 года, в результате которых число мест в парламенте резко увеличилось с 76 до 126. Голосование 28 июня отразило существенные изменения в политическом ландшафте страны. Впервые существенно увеличилось представительство женщин в парламенте: теперь женщины занимают 25 процентов мест. На выборах впервые в истории страны депутатами были избраны два человека с ограниченными возможностями, а также состоялось историческое избрание в парламент казахша. В результате этих изменений группа представителей стала более молодой и разнообразной, что свидетельствует о движении к более инклюзивному управлению.

После выборов новые парламентарии объединились в большую коалицию, в которую вошли не только МНП, возглавившая турнирную таблицу с 68 местами, но и их оппозиция — Демократическая партия (42 места) и формирующаяся Партия ХҮН (восемь мест). Результатом этого беспрецедентного альянса стало создание единого правительства, объединившего двух бывших соперников и влиятельную третью партию.

В беспрецедентной демонстрации единодушия 103 из 104 присутствовавших парламентариев проголосовали за то, чтобы Оюун-Эрдэнэ вновь возглавил правительство. Единственный голос «нет» прозвучал от бывшего журналиста Лодойсамбуу Чулуунбилэга из Демократической партии.

Большая коалиция может показаться стратегическим усилием по укреплению стабильности и совместного управления путем включения различных точек зрения для решения социально-экономических проблем Монголии. Однако критики, особенно из местного гражданского общества и городских жителей Монголии, утверждают, что эта коалиция просто увековечивает неоспоримое влияние МНП на власть, потенциально подталкивая правительство к более авторитарному правлению без достаточного надзора.

Истинное влияние этого единого монгольского политического правительства остается неопределенным. Удастся ли ему продвигать здоровый дискурс, многообразие и надлежащее управление, эффективно управляя при этом глобальными партнерствами Монголии в сложных геополитических условиях, или же он вернется к старым моделям, еще больше углубляя разочарование общественности в политике?

автор: Ананд Төмөртогоо — независимый журналист из Монголии.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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