ВСУ подтвердили потопление подлодки «Ростов-на-Дону» в Крыму

CentralAsia (CA) - Подлодка Черноморского флота РФ была уничтожена в бухте Севастополя в ночь на 2 августа в результате ракетного удара, сообщил Генштаб ВСУ.

Как пишет DW, подлодка находилась в Севастополе на ремонте.

Украинские военные утверждают, что той же ночью смогли серьезно повредить четыре российские пусковые установки ЗРК С-400 «Триумф», дислоцированные в аннексированном в Крыму.

Минобороны РФ не комментировало атаку.