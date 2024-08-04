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ВСУ подтвердили потопление подлодки «Ростов-на-Дону» в Крыму

CentralAsia (CA) -  Подлодка Черноморского флота РФ была уничтожена в бухте Севастополя в ночь на 2 августа в результате ракетного удара, сообщил Генштаб ВСУ.

Как пишет DW, подлодка находилась в Севастополе на ремонте.

Украинские военные утверждают, что той же ночью смогли серьезно повредить четыре российские пусковые установки ЗРК С-400 «Триумф», дислоцированные в аннексированном в Крыму.

Минобороны РФ не комментировало атаку.

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