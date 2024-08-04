ВСУ подтвердили потопление подлодки «Ростов-на-Дону» в Крыму
- Азия и мир, политика
- 14:45, 04 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Подлодка Черноморского флота РФ была уничтожена в бухте Севастополя в ночь на 2 августа в результате ракетного удара, сообщил Генштаб ВСУ.
Как пишет DW, подлодка находилась в Севастополе на ремонте.
Украинские военные утверждают, что той же ночью смогли серьезно повредить четыре российские пусковые установки ЗРК С-400 «Триумф», дислоцированные в аннексированном в Крыму.
Минобороны РФ не комментировало атаку.
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