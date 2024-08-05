Глава Швейцарии Виола Амхерд посетила национальный музей «Чингисхан» в Улан-Баторе. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Продолжается государственный визит Президента Швейцарской Конфедерации Виолы Амхерд по приглашению Президента Монголии. Визит приурочен к 60-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Швейцарской Конфедерацией.

В рамках визита Президент Виола Амхерд вместе с сопровождающей делегацией посетила Национальный музей «Чингисхан», где их встретил директор музея, академик Чулуун Сампилдондов, который провел экскурсию по залам музея. Об этом сообщила пресс-служба президента Монголии.

Она также посетила выставку «Чингисхан: как монголы изменили мир», которая в прошлом году была представлена ​​более чем 250 тысячам человек в Нанте, Французская Республика.

Эта выставка представлена ​​в сотрудничестве с Лувром, Национальным архивом Франции, Национальным музеем керамики Севра, Музеем декоративного искусства и Ритбергским музеем Швейцарии.

Кроме того, двустороннее сотрудничество будет углубляться путем продвижения национальной культуры и поддержки спорта. В 2025 году в музее Ритберг в Цюрихе будет представлена ​​выставка, посвященная истории Монголии.

Почетная гостья ознакомилась с экспонатами и оставила слова благодарности и свою подпись в Книге почетных гостей Национального музея «Чингисхан».

источник: middleasiannews.com

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