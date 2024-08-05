Монгольская школьница завоевала серебряную медаль на Международной экономической олимпиаде

CentralAsia (MNG) - В Гонконге прошла Международная олимпиада по экономике IEO-2024, в которой приняли участие более 250 школьников из 53 стран мира.

В олимпиаде приняли участие пять школьников из нашей страны, а учащаяся средней школы British School of Ulaanbaatar ХАЛИУНАА Ганхөлөг завоевала серебряную медаль.

Олимпиада организована совместно Всемирной ассоциацией сертифицированных бухгалтеров, имеющей 120-летнюю историю, и Международной ассоциацией экономических олимпиад с целью выявления и подготовки лучших экономистов будущего.

Олимпиада проводится для школьников 16-18 лет, владеющих английским языком. Задания разделены на три темы: экономика, финансовая грамотность, бизнес. Олимпиада проходила с 22 по 31 июля.

В этом году в первом туре участники решали задачи на экономическую теорию, во втором выполняли тест по финансовой грамотности и стратегиям инвестирования. В туре бизнес-кейсов ученикам предстояло разработать стратегию для правительства Гонконга в области недвижимости. Олимпиадникам предложили подобрать инновационные меры выхода из кризиса с учетом стоимости их реализации.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения