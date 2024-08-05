Министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало прибыл с официальным визитом в Монголию

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Республики Филиппины Энрике А.Манало прибыл в Монголию 3 августа 2024 года с официальным визитом по приглашению Министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

В международном аэропорту Чингисхан его встретил исполняющий обязанности государственного секретаря МИД Мөнхтушиг Лханаажав.

Этот визит является первым официальным визитом министра иностранных дел Филиппин в Монголию с момента установления дипломатических отношений между нашими двумя странами в 1973 году.

В ходе визита Министр иностранных дел Энрике А.Манало встретится с Премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэном Лувсаннамсраем, в этом контексте главы МИД двух стран проведут официальные переговоры и консультативную встречу между министерствами иностранных дел, а также подпишут ряд документов по укреплению правовой базы двусторонних отношений.ъ

источник: middleasiannews.com

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