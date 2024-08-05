Энх-Оргил победил непобедимого филиппинского бойца ассоциации One FC в очередном бою. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - 03 августа монгольский боец ​​ЭНХ-ОРГИЛ Баатархуу провел очередной бой на турнире ассоциации One FC.

Его оппонент, филиппинский бойц Карло Бамина-Ан был непобежденным на ринге One FC. И монгольский боец ​​прервал непобедимый путь филиппинского бойца.

Энх-Оргил в конце тайма нокаутировал филиппинского спортсмена удушающим треугольным приемом и одержал победу. Монгольский боец занимает пятое место в рейтинге Ассоциации One Cahmpionship.

Треугольник — это удушающий прием, при котором шея и рука соперника захватываются ногами спереди, и зажимаются между бедрами. Для прочного захвата голеностоп одной ноги цепляется под колено другой ноги. Таким образом, получается фигура, похожая на треугольник.

источник: middleasiannews.com

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