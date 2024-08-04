По меньшей мере 23 человека погибли в результате нападения военизированной организации в Судане

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CentralAsia (CA) - По меньшей мере 23 человека погибли и десятки получили ранения в результате артиллерийского удара военизированных Сил быстрого реагирования /СБР/ в Эль-Фашире, столице штата Северный Дарфур, сообщил народный комитет.

Как пишет Синьхуа, по меньшей мере 23 граждан были убиты и 60 получили ранения в результате преднамеренного обстрела СБР.

В связи с продолжающимися нападениями на медицинские учреждения в штате, СБР в субботу напали на медцентр Тамбаси в южной части города.

С правительственными властями Эль-Фашира связаться не удалось, а СБР пока не прокомментировали инцидент.