Более 20 человек погибли после возобновления протестующими в Бангладеш призывов к Хасине уйти в отставку

// Mohammad Ponir Hossain/Reuters

CentralAsia (CA) - Более 20 человек погибли и десятки получили ранения в результате нового витка насилия в Бангладеш, когда полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона десятков тысяч протестующих, которые вернулись на улицы, чтобы потребовать отставки премьер-министра Шейха Хасины, пишет Al Jazeera.

В воскресенье полиция и врачи сообщили о смертельных случаях в столице Дакке и северных округах Богура, Пабна и Рангпур, а также в Магуре на западе, Комилле на востоке и Барисале и Фени на юге.

Демонстранты требовали отставки Хасины после того, как ранее в июле протесты, начавшиеся с призывов студентов отменить систему квот на государственные должности, переросли в насилие, в результате которого погибло более 200 человек.

Протестующие заявляют, что не сдвинутся с места, пока их правительство не уйдет в отставку.

Протестующие призывали к отказу от сотрудничества, призывая людей не платить налоги и счета за коммунальные услуги и не выходить на работу в воскресенье, рабочий день в Бангладеш. Офисы, банки и фабрики открылись, но жители Дакки и других городов столкнулись с трудностями при получении работы.

Протестующие напали на Медицинский университет Бангабандху Шейха Муджиба, крупную государственную больницу в даккском районе Шахбаг, подожгли несколько автомобилей.

В даккском районе Уттара полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать сотни людей, которые перекрыли крупное шоссе.

Протестующие нападали на дома и разгромили офис социального обеспечения в этом районе, где заняли позиции сотни активистов правящей партии. По словам очевидцев, было взорвано несколько самодельных бомб и слышны выстрелы.

Протесты начались в прошлом месяце, когда студенты потребовали отменить систему квот, согласно которой 30 процентов государственных должностей предоставлялось семьям ветеранов, участвовавших в войне Бангладеш за независимость против Пакистана в 1971 году.

По мере усиления насилия Верховный суд страны сократил систему квотирования рабочих мест до 5%, оставив 3% для родственников ветеранов.

Однако протесты с требованием привлечь к ответственности виновных в насилии, в которых демонстранты обвиняют правительство в применении чрезмерной силы, продолжаются.

Беспорядки, которые вынудили правительство закрыть интернет-сервисы, стали для него самым серьезным испытанием с января, когда вспыхнули массовые протесты после того, как партия Хасины «Народная лига» выиграла четвертый срок подряд на выборах, которые бойкотировала главная оппозиционная националистическая партия Бангладеш (BNP).

Протесты в настоящее время переросли в более широкое антиправительственное движение по всей южноазиатской стране с населением около 170 млн человек. За последние недели было арестовано по меньшей мере 11 000 человек.

Критики Хасины, наряду с правозащитными группами, обвинили ее правительство в применении чрезмерной силы для подавления движения, но оно отрицает это обвинение.