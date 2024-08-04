Сотни людей покидают Бейрут на фоне опасений масштабной войны

// Евроньюз

CentralAsia (CA) - Сотни людей спешат покинуть Бейрут на фоне опасений масштабных боевых действий в регионе, вызванных недавним убийством в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, пишет Euronews.

В субботу посольства США и Великобритании настоятельно рекомендовали своим гражданам покинуть Ливан первым возможным самолетом. Утром в воскресенье к этим рекомендациям присоединилась и Франция.

Ситуация осложняется тем, что многие авиакомпании, включая Air France, Lufthansa и KLM, в качестве предосторожности уже приостановили полеты в Бейрут и Тель-Авив.

Корпус стражей исламской революции заявил в субботу, что ответный удар по Израилю будет нанесен соответствующим образом, в соответствующее место и время. Между тем, официальные лица в Тель-Авиве и Вашингтоне предполагают, что удар может быть нанесен уже пятого августа.

Ожидается, что он будет похожим на атаку 13-14 апреля, когда Иран запустил по Израилю сотни ракет и дронов, но будет более масштабным и организован в координации с «Хезболлах».

Между тем, в ночь на воскресенье боевики «Хезболлах» запустили по Израилю около 30 ракет из Южного Ливана. Большинство из них были перехвачены «Железным куполом», о пострадавших не сообщается.

30 июля Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации главного военного командира «Хезболлах» Фуада Шукура, ответственного за ракетный обстрел поселка друзов на Голанских высотах, жертвами которого стали 12 детей и подростков. А спустя несколько часов в Тегеране в результате ракетного удара был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность к этим убийствам. В ХАМАС, «Хезболлах» и Иране ответственность возложили на Тель-Авив и пообещали, что не оставят нападение без ответа.

Аэропорт Бейрута: