Грузинская спортсменка Нино Салуквадзе, участвовавшая в 10 Олимпиадах, заявила, что уходит из спорта

CentralAsia (CA) - После 10 Олимпийских игр грузинская олимпийская спортсменка Нино Салуквадзе заявила, что она наконец-то закончила.

Как пишет Associated Press, стрелок из Грузии участвовала в летних Олимпийских играх с 1988 года. Тогда она выступала за Советский Союз. На Олимпиаде в Париже в 2024 году она стала первой женщиной-спортсменкой, которая участвовала в Играх 10 раз. Сейчас ей 55 лет.

Салуквадзе хотела уйти из спорта после своей первой Олимпиады, когда она выиграла золотую и серебряную медали в 19 лет. Она «почти ушла» в 1990-х, когда было финансово трудно в новой независимой Грузии. Она объявила о своем уходе после Игр в Токио в 2021 году.

Однако на этот раз она заявила, что с этим «точно покончено».

Приезд на Олимпиаду в Париже был в память ее отца Вахтанга, который также был ее тренером. После отложенной из-за пандемии Олимпиады в Токио в 2021 году он отговорил ее от выхода на пенсию ради последнего рывка.

«Он был моим наставником не только в спорте, но и в жизни. Он был мудрым человеком», - сказала она агентству Associated Press.

Отец Салуквадзе умер в начале 2024 этого года в возрасте 93 лет, но он дожил до того момента, когда его дочь получила право на участие в Олимпиаде.

За 10 Олимпиад Салуквадзе завоевала три медали: одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую. В Париже она заняла 38-место в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров и 40-место в стрельбе из пистолета на 25 метров.