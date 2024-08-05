Для Таджикистана третью медаль на Олимпиаде принес боксер Давлат Болтаев

CentralAsia (TJ) - 25-летний Давлат Болтаев принес в копилку олимпийской сборной Таджикистана третью бронзовую медаль. В полуфинале он проиграл узбекскому боксеру Лазизбеку Муллоджонову со счетом 1:4. Об этом сообщает Азия Плюс.

В своем первом поединке Болтаев выиграл у 28-летнего Георгия Кушиташвили из Грузии со счетом 3:2, а в четвертьфинале победил 21-летнего Джека Марли из Ирландии со счетом 4:1 и дошел до полуфинала.

Давлат Болтаев впервые завоевал олимпийскую медаль. В 2022 году он выиграл титул чемпиона Азии по боксу среди молодежи. В мае 2023 года дошел до четвертьфинала чемпионата мира по боксу, а в октябре того же года на Азиатских играх в китайском Ханчжоу выиграл золото в весовой категории 92 кг.

Спустя 12 лет Давлат Болтаев на Олимпийских играх повторил достижение Мавзуны Чориевой, которая получила бронзовую медаль Олимпиады в Лондоне в 2012 году.

27-летний Темур Рахимов в первой схватке победил 25-летнего Эрика Абрамова из Германии в весовой категории свыше 100 кг и прошел в 1/4 финала. В четвертьфинале Рахимов одолел 25-летнего узбекского дзюдоиста Алишера Юсупова. Однако в полуфинале Темур с оценкой «иппон» проиграл олимпийскому золотому медалисту и чемпиону мира 35-летнему французу Тедди Ринеру. В утешительном раунде в борьбе за бронзу таджикский дзюдоист одолел 32-летнего Энди Гранду из Кубы.

Сомон Махмадбеков (82 кг) завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по дзюдо. Сначала он победил палестинца Фареса Бадави. Далее Сомон взял верх над Франком Де Витом из Нидерландов и вышел в четвертьфинал. Там таджикский дзюдоист проиграл чемпиону мира Тато Григалашвили из Грузии.

Махмадбеков продолжил борьбу в утешительном раунде и одержал победу над узбекским дзюдоистом Шарофиддином Болтабаевым, а потом и победил итальянца Антонио Эспозито и завоевал бронзовую медаль.

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