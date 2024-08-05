Зеленский показал первые полученные Украиной истребители F-16

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский официально объявил о том, что первые американские истребители F-16, поставок которых в стране с нетерпением ожидали с начала 2023 года, наконец получены. Об этом пишет Би-Би-Си.

«F-16 в Украине. Мы обеспечили это», - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

В воскресенье в Украине отмечали День Воздушных сил. Первым о поставках в страну F-16 на прошлой неделе сообщил Блумберг. Британская Телеграф сообщила, что самолеты уже начали совершать боевые вылеты.

Зеленский не уточнил, какое именно количество истребителей поступило в Украину и не привел никаких других подробностей. Однако в воскресенье британский журнал Economist сообщил, что Украина в последний день июля получила 10 из запланированных 79 истребителей F-16 – спустя год после того, как администрация Байдена с большой неохотой дала разрешение на это европейским союзникам. К концу этого года Украина может рассчитывать, что на ее вооружении будет 20 истребителей американского производства.

Остальные самолеты, обещанные так называемой «коалицией F-16» во главе с Данией и Нидерландами, будут поставляться партиями в течение 2025 года.

По словам опрошенных журналом экспертов, столь длительная задержка в получении необходимых Украине истребителей объясняется в первую очередь «политическим решением администрации». Свою лепту внесли и языковые трудности, а также время, необходимое для создания инфраструктуры для приема западных истребителей.