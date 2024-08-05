Будут представлены текущие японские проекты и программы в Монголии

CentralAsia (MNG) - Монголо-японский бизнес-форум пройдет в Улан-Баторе 19 августа 2024 года. В работе бизнес-форума примут участие около 150 представителей бизнеса из Японии и 200 представителей бизнеса из Монголии. Обсуждения будут сосредоточены на секторах информации, коммуникаций и инноваций, а также охватят пищевую, легкую промышленность и туризм.

На бизнес-форуме будут представлены программы и проекты, реализуемые в Монголии Японским агентством международного сотрудничества (JICA), а Монгольская национальная торгово-промышленная палата представит исследования деловой среды Монголии и текущего состояния экспорта и импорта между Монголией и Японией.

Организаторы Форума сообщили, что Kaizen Community of Mongolia представит движение кайдзен монгольских компаний. Среди почетных гостей, приглашенных на Форум, должностные лица правительства Монголии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Игавахара Масару и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ.

Монголо-японский бизнес-форум является крупным событием в деловом партнерстве двух стран и совместно организован государственными и частными организациями Монголии и Японии, включая Инновационный центр Монголии, Офис Японской торгово-промышленной палаты в Монголии, Ассоциацию выпускников японских университетов Монголии и Ассоциацию кайдзен Монголии.

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