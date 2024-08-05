Монголия приняла более 436 000 иностранных туристов за 7 месяцев

CentralAsia (MNG) - За первые семь месяцев этого года Монголия привлекла в общей сложности 436 617 иностранных туристов, сообщило Министерство культуры, спорта, туризма и молодежи страны в понедельник.

За этот период Китай, Южная Корея и Россия были основными источниками прибытий туристов в Монголию, отмечается в заявлении министерства. Около 30 процентов от общего числа туристов посетили страну только за последний месяц.

Чтобы диверсифицировать свою экономику, которая в значительной степени зависит от экспортно-ориентированного горнодобывающего сектора, Монголия реализует меры по развитию туризма.

В рамках усилий по развитию туристического сектора азиатская страна объявила 2023–2025 годы «Годами посещения Монголии», поставив перед собой цель привлекать не менее 1 миллиона иностранных туристов в год.

В прошлом году Монголия привлекла более 650 000 иностранных туристов и заработала 1,2 миллиарда долларов США в туристическом секторе, что стало рекордным показателем.

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