За первые 7 месяцев 2024 года МонголБанк приобрел 9,3 тонны золота

CentralAsia (MNG) - Напомним, в 2023 году МонголБанк приобрел 17,8 тонны золота.

За первые семь месяцев 2024 года МонголБанк (ЦБ Монголии) закупил 9,3 тонны золота /более 297 тыс. унций/ у юридических и физических лиц. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении регулятора.

Данный показатель вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в официальном сообщении.

По состоянию на июль курс покупки золота ЦБ Монголии составил более $76,8 за грамм, что соответствует низкой ставке на Лондонской бирже металлов, заявили эксперты Центробанка.

Покупка золота — один из ключевых инструментов ЦБ Монголии, нацеленный на увеличение золотовалютных резервов страны.

Согласно данным Центробанка, к концу июля 2024 года золотовалютные резервы страны составляли $4,737 млрд.

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