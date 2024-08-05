Министр иностранных дел Республики Филиппины нанес визит вежливости премьер-министру Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Республики Филиппины Энрике А. Манало, находящийся с официальным визитом в Монголии по приглашению министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх, нанес визит вежливости премьер-министру Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай. Об этом сообщили в МИД Монголии.

На встрече премьер-министр Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что Монголия придает большое значение расширению отношений и сотрудничества с Республикой Филиппины — важным партнером Монголии в Юго-Восточной Азии и влиятельным членом АСЕАН, а также активизации взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Министр иностранных дел Энрике А. Манало заявил, что правительство Филиппин приняло решение оказать гуманитарную помощь Монголии для снижения риска стихийных бедствий. Выразив свою благодарность правительству Филиппин и народу за гуманитарную помощь, премьер-министр Оюун-Эрдэнэ заявил о приверженности Монголии сотрудничеству в решении проблемы изменения климата и снижения риска стихийных бедствий и их преодоления.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области подготовки преподавателей английского языка в сельских школах и университетах Монголии на Филиппинах, укрепления их потенциала, реализации программы обмена учителями, а также привлечения работников из Филиппин в сферы образования, туризма и услуг.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ отметил политику в области туризма «Год поддержки регионального развития» и «Добро пожаловать в Монголию», реализуемую правительством Монголии, и отметил важность сотрудничества и изучения опыта Филиппин, которые последовательно и успешно реализуют политику регионального развития и расширяют сотрудничество в сфере туризма, активизируют обмен людьми и расширяют связи между предприятиями в этой области.

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