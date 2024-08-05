Батцэцэг Батмөнх и Энрико Манало провели официальные переговоры

CentralAsia (MNG) - 5 августа 2024 г. министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и министр иностранных дел Республики Филиппины Энрике Манало провели официальные переговоры. Об этом сообщили в МИД Монголии.

В начале встречи госпожа Батцэцэг подчеркнула, что это первый официальный визит Филиппин в нашу страну с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1973 году. Отметила, что Монголия придает большое значение развитию отношений и сотрудничества с Филиппинами, важным партнером в Юго-Восточной Азии и влиятельным членом АСЕАН.

Стороны подтвердили готовность расширять и развивать дружественные отношения и сотрудничество между Монголией и Филиппинами, обогащать их новым содержанием, повышать частоту политического диалога, укреплять взаимное доверие, укреплять связи между гражданами, обменивающимися мнениями.

В ходе обсуждения было объявлено, что правительство Филиппин приняло решение оказать нашей стране гуманитарную помощь для снижения и преодоления риска стихийных бедствий. В ответ монгольская сторона выразила благодарность и решила тесно сотрудничать в борьбе с изменением климата, снижении риска стихийных бедствий, преодолении последствий и построении устойчивого общества.

Кроме того, министры иностранных дел договорились и дальше развивать реальное сотрудничество во всех сферах и активизировать сотрудничество в сферах образования, культуры, спорта, здравоохранения, информационных технологий, труда и социального обеспечения.

В этом контексте была достигнута договоренность о сотрудничестве с филиппинской стороной в области регионального обучения, наращивания потенциала и реализации программ обмена преподавателями английского языка в сельских и местных общеобразовательных учреждениях и университетах Монголии.

Они также обсудили и договорились сформировать правовую основу сотрудничества в сфере социальной помощи и занятости, включая сотрудничество в сфере социальной помощи и услуг, а также сотрудничество в привлечении рабочей силы в сфере образования, туризма и услуг из Филиппин. И сообщается, что обмен проектами документов состоится в ближайшее время.

В связи с объявлением Правительством Монголии 2024 года «Годом поддержки регионального развития» было принято решение изучить опыт Филиппин, последовательно и успешно реализующих «Политику регионального развития», и сотрудничать с ним.

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